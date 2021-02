Point #Covid_19 de ce vendredi 5 février: 373 nouveaux cas, 7 décès, 53 cas graves et 4.366 patients sous traitement

Ce Vendredi 5 février 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après :



Sur 2 331 tests réalisés, 373 sont revenus positifs, soit un

16,00 %. Les cas positifs sont répartis comme suit: 127 cas contacts suivis par les services sanitaires, 1 cas importé enregistre a l'ABD de Diass et 245 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Dakar Plateau (17). Thiés (14), Mbour (13), Ouakam (13), Kaolack (12) Kédougou (11), Louga (10). Touba (9), Tivaouane (7). Rufisque (6), Darou Mousty (5) Liberté-6 (5), Mboro (5), Pikine (5), HLM (4). Keur Massar 14), Kolda (4), Sacré-Coeur 3 (4). Amitie-2 (3), Dahra (3), Gueule-Tapée (3), Khombole (3). Medina (3), Parcelles-Assainies (3), Richard-Toll (3), Sakal (3). Tamba (3). Almadies 12). Bene Taly (2), Diamniadio (2). Fatick (2). Guédiawaye (2), Grand-Mbao (2), HLM Grand Yoff (2), Linguere (2). Maristes (2). Ngor (2). Patte-d'oie (2). Popenguine (2), Saint-Louis (2), Zone A (2). Bambey (1). Cambérène (1), Cite-Aliou Sow (1), Cite-Comico (1), Cite-Douane (1), Cité-Horizon (1). Cité-Keur-Gorgui (1), Cité-Impots-et-domaines (1), Cité SHS (1), Cité-Sococim (1), Dagana (1), Diamaguène (1). Dieuppeul (1). Diourbel (1), Dioffior (1). Fann (1), Fass-Mbao (1), Kaffrine (1). Kounoune (1). Liberte-1 (1), Liberté-3 (1). Malika (1). Malem-Hodar (1), Matam (1), Medina Yoro-Foulah (1), Mermoz (1). Ndoffane (1). Niary-Taly (1), Ouest-Foire (1) Passy (1), Podor (1), Point E (1), Saraya (1), Sebikotane (1), Sicap-Karack (1) Sicap Mbao (1), Sokone (1), Velingara (1), Yoff (1), Zac-Mbao (1) Zone de Captage (1), Ziguinchor (1).



265 patients suivis ont été contrôles négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

7 décès ont été enregistrés ce jeudi 4 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 28. 106 cas ont été déclarés positifs dont 23. 073 guéris, 666 décédés, et donc 4.366 sous traitement.



Le Ministère de la Sante et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict den mesures de prévention individuelle et collective.