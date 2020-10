Point #covid_19 de ce dimanche 25 octobre 2020: aucun décès enregistré, 08 nouveaux cas, le nombre de malade sous traitement sous la barre des 1000

Le ministère de la Santé a fait le point de la situation de Covid-19 de ce dimanche 25 octobre 2020. La première information est que le Sénégal revient sous la barre des 1000 malades sous traitement.



Sur 1017 tests effectués, 08 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,79%. Il s'agit de 03 cas contacts et de 05 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés comme suit: Dakar Plateau (1), Guediawaye (1), Ouest-Foire (1), Thiès (1), Tivaouane (1).



Aucun décès n'a été signalé dans les centres de traitements hie samedi. Aussi 93 patients ont été déclarés guéris et 04 autres dans les services de réanimation.



À ce jour, le Sénégal compte 15 551 cas confirmés de covid-19. Dont 14 254 guéris, 321 décès et donc 975 malades sous traitement. La tendance baissière de la pandémie continue au Sénégal.