Point de presse du Gouvernement sur la situation financière : les raisons de l'absence de Cheikh Diba

Le ministre des Finances et du Budget était en mission à l’étranger au moment où le gouvernement s'adressait à la presse jeudi 26 septembre. Cheikh Diba est rentré au Sénégal hier dimanche dans la soirée.



L'absence du ministre des Finances et du Budget lors de la conférence de presse organisée par le gouvernement jeudi dernier, a suscité de nombreux commentaires.



D’après le journal Libération, certains ont même insinué que Cheikh Diba, ancien directeur de la Programmation budgétaire aurait choisi de ne pas participer à la rencontre en raison de désaccords avec les données présentées par le gouvernement concernant la situation des finances publiques et de l'économie sénégalaise.



Selon la source, Cheikh Diba était hors du pays. Il est revenu au Sénégal hier dimanche par le vol AF 718, qui a d'ailleurs connu un retard au départ de l'aéroport Charles de Gaulle, selon un passager ayant aperçu le ministre.



En effet, comme l’a précisé le ministère des Finances et du Budget, il convient de noter que l’audit dont les grandes lignes ont été présentées lors du point de presse a été effectué sous la supervision directe du ministre et réalisé par l'Inspection générale des finances (Igf), un service qui lui est directement rattaché.



À en croire le journal, le rapport d'audit a été validé par le ministre des Finances et du Budget avant d'être officiellement transmis à la Cour des comptes.



Alors que le gouvernement s'adressait aux journalistes, Cheikh Diba se trouvait aux États-Unis, dans la délégation du Président Bassirou Diomaye. On peut d’ailleurs le voir sur des images aux côtés du ministre Alioune Sall, à Santa Clara, Palo Alto, San José et Sunnyvale (en Californie), où le chef de l'État était le vendredi 27 septembre. De là, Cheikh Diba s'est rendu à Paris avant de revenir au Sénégal dimanche soir, rapporte Libération.