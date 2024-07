Polémique autour de la rallonge de 1,150 milliard FCFA pour le Building administratif Mamadou Dia

Une nouvelle controverse secoue la sphère publique sénégalaise. Le journal Libération révèle qu'une rallonge budgétaire de 1,150 milliard de francs CFA a été accordée pour le marché du Building administratif Mamadou Dia, et ce, en pleine période électorale.



Selon le journal, l'Autorité de régulation de la commande publique (ARMP) a été saisie par un courrier en date du 29 janvier 2024. Ce courrier émanant du Secrétaire général du gouvernement de l'époque, sollicitait l’autorisation de conclure, par entente directe, le marché de maintenance du Building administratif Mamadou Dia.



Cette démarche intervient après que la Direction centrale des marchés publics (DCMP) avait initialement rejeté la demande. En effet, une lettre confidentielle datée du 16 décembre 2023 indiquait clairement l'opposition de la DCMP à cette entente directe.



Cependant, le gouvernement a persisté, invoquant des « motifs impérieux d’intérêt général » liés à des « circonstances exceptionnelles » pour justifier l'urgence et la nécessité de poursuivre l’attribution du marché sans délai.



Face à cette insistance, la DCMP a finalement cédé et approuvé la demande par une décision en date du 7 février 2024.



Cette affaire suscite de vives réactions et relance le débat sur la transparence et l'intégrité des procédures de passation des marchés publics au Sénégal. Des questions se posent sur la nécessité réelle de cette rallonge budgétaire et les circonstances entourant sa validation en période électorale.