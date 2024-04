Polémique sur le prix de la quittance de Passeport : la DGID apporte des clarifications

Depuis mercredi, des rumeurs sur les réseaux sociaux portent à croire que le prix de la quittance pour le renouvellement du passeport a doublé. Une information qui a suscité polémique et indignation de la part des Sénégalais allant même jusqu’à pointer du doigt le nouveau régime fraîchement installé. Pour mettre la lumière sur ce qui semble être une fausse information, la Direction générale des Impôts et Domaines a sorti un communiqué détaillé en ce sens.



« La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) porte à la connaissance des usagers que, conformément à la Loi de Finances initiale (LFi) numéro 2023-18 du 15 décembre 2023 pour l'année 2024, la délivrance du passeport et son renouvellement donnent lieu au paiement d'un droit de timbre fixé comme suit :



passeport ordinaire: 20.000 FCFA;

passeport spécial Pèlerins: 2.000 FCFA.



En revanche, l'établissement du duplicata d'un passeport donne lieu au paiement d'un droit de timbre fixé comme suit:



passeport ordinaire: 40.000 FCFA;

passeport spécial Pèlerins: 4.000 FCFA.



Les services de la DGID restent à votre disposition pour apporter toute information utile », lit-on dans le document.