Polémique sur les Passeports diplomatiques : Quand Moustapha Niass accusé Me Abdoulaye Wade

Une vive polémique secoue actuellement le Sénégal suite à la promulgation d'un décret élargissant les bénéficiaires du passeport diplomatique. Ce décret, signé par le président sortant Macky Sall le 28 mars dernier, élargit les privilèges liés au passeport diplomatique à de nouvelles catégories de personnes, notamment les ambassadeurs émérites, les ambassadeurs à la retraite et les députés. Cette décision, contenue dans le décret numéro 2024-843, vient modifier l'article premier d'un décret datant du 27 août 1990, qui limitait ces privilèges aux membres du bureau de l'Assemblée nationale et à leurs conjoints.



Cette initiative soulève des interrogatoires, particulièrement en raison du timing délicat de sa promulgation, intervenant juste après l'élection du successeur de Macky Sall au premier tour, mais avant la fin officielle de son mandat présidentiel.



Selon Vox Pop, cette question des passeports diplomatiques n'est pas nouvelle au Sénégal et a déjà été au cœur de controverses par le passé. En 2007, une polémique éclatait entre le président de l'époque, Abdoulaye Wade, et son ancien Premier ministre, Moustapha Niasse. Abdoulaye Wade avait publiquement accusé Moustapha Niasse d'avoir ouvert un bureau consulaire à Hong Kong pour la vente de passeports diplomatiques aux Chinois, ce qui avait déclenché un scandale après la découverte du corps d'une Chinoise avec un passeport diplomatique sénégalais retrouvé dans la Seine.



En riposte, Moustapha Niasse avait accusé Abdoulaye Wade d'avoir vendu des passeports diplomatiques à 25 membres de la famille de Jonas Savimbi. Cette nouvelle controverse réactive donc d'anciennes tensions autour de la question des passeports diplomatiques au Sénégal.