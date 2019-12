Policiers déguisés en Baye Fall : un guide annonce une plainte pour faire respecter les institutions religieuses

Serigne Modou Bousso Dieng, guide religieux, a annoncé le dépôt d’une plainte pour dénoncer l'attitude de certains éléments de la Police sénégalaise qui sont déguisés en "Baye Fall" lors de la marche interdite du collectif Nio Lank vendredi soir à Dakar pour arrêter des manifestants.



« Ce qui s'est passé hier au Centre-ville de Dakar est tout simplement désolant. C'est du théâtre ! La police nationale pouvait se limiter à adopter sa stratégie et habiller ses hommes d'une autre manière pour faire leur travail. Mais ce qu'on a vu hier avec cet homme en tenue Baye Fall avec en plus un chapelet au cou est une atteinte à la religion », a déploré le coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (Cifar).



Serigne Modou Bousso Dieng ajoute : « Nous allons porter plainte contre la police sénégalaise. Nous appelons les autorités à plus de respect pour les institutions religieuses. Le chapelet est un symbole de l'islam », dit-il dans des propos rapportés par Seneweb.