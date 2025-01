Politique : L'Union des Enseignants Socialistes appelle à reconstruire le Parti pour reconquérir le pouvoir

L'Union Nationale des Enseignants Socialistes (UNES) s'est félicitée de l'appel lancé par le camarade Sérigne Mbaye Thiam, Secrétaire National chargé des élections, en faveur de la reconstruction du Parti Socialiste.



Dans un communiqué, l'UNES a également salué les prises de position du camarade Alioune Ndoye, Secrétaire National à la formation permanente et à l'éducation nationale, ainsi que de la camarade Yéya Diallo, Présidente Nationale des Jeunesses Féminines du Parti Socialiste. Ces déclarations sont perçues comme un signal fort pour une refonte complète du parti, afin de reconquérir le pouvoir.



L'UNES plaide pour une reconstruction portée par une nouvelle génération de jeunes cadres dynamiques, techniquement compétents et politiquement engagés. « Nous aspirons à un rajeunissement intégral de toutes les structures du Parti Socialiste, de la section au Secrétariat Exécutif, en passant par le bureau politique, le comité central, les unions régionales et départementales, sans oublier les 138 coordinations », précise le communiqué.



« Le contexte politique actuel nous impose de nous adapter ou de périr. La jeunesse doit porter le flambeau et constituer le fer de lance du parti », déclare Kory Diouf, Coordonnateur National des Enseignants Socialistes.



L'Union Nationale des Enseignants Socialistes réitère son engagement à travailler pour un Parti Socialiste conquérant et attractif. « Ensemble, sauvons notre héritage ! », conclut le communiqué, réaffirmant la détermination de ses membres à reconstruire et moderniser le parti.