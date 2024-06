Ponctions et retard de salaire : le personnel du CROUS de Diamniadio dans le désarroi

La situation des travailleurs du centre régional des œuvres universitaires et sociales de Diamniadio sont dans un désarroi total (CROUS). Ces travailleurs courent derrière leurs salaires du mois de mai en plus de ponctions tirées de leurs revenus. Selon le secrétaire général de leur syndicat et responsable de l’intersyndicale la situation reste catastrophique. “La situation actuelle c’est que nous sommes restés jusqu’au 12 juin sans percevoir nos salaires du mois de mai. Et pire, au mois d’avril passé nous avons vu que nos salaires sont ponctués de 40 mille jusqu’à 200 mille sans aucun justificatif venant de l’administration. En tant que syndicalistes, nous avons fait les démarches nécessaires pour savoir quel est le problème. L’administration nous a dit qu’ils ont déposé les états des paiements au niveau du trésor. Et il y a un blocage à ce niveau” s’est prononcé le syndicaliste.





Pour mieux se faire entendre, l’intersyndicale a inondé toutes les rédactions de marché de communiqués pour dénoncer “cette forfaiture”.





“On ne sait pas quel est donc le problème de ce blocage. Nous demandons à ce qu’on nous paie nos salaires parce que nous préparons la fête de Tabaski. Des mères de famille, des pères de famille qui sont restés jusqu’au 12 du mois sans percevoir leurs salaires. C’est inadmissible et ils ont violé le code du travail qui dit que le travailleur doit percevoir son salaire au maximum le 08 de chaque mois, a encore fait savoir l’intersyndicale.





“Sur ce point, nous interpellons le ministre de l’enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf. Pour qu'on nous paie car nous avons besoin de cet argent pour régler certaines situations”, tel est le cri de cœur de l’intersyndicale. Qui, désormais, ne sait plus à quel Saint se vouer.