Pont Sénégambie : les usagers déplorent les contrôles et la cherté des taxes

La traversée du pont Sénégambie inauguré depuis 2019 est source de problèmes de l'avis des transporteurs des commerçants qui empruntent régulièrement cette voie. Ces derniers qui font régulièrement objet de contrôle déplorent également le paiement de taxes non-officielles, le coup du péage, mais aussi la cherté des prix du transport.



Pourtant, à l’origine, cet ouvrage était destiné à assurer la libre circulation des personnes et des biens.

Serigne Saliou Dramé juge bénéfice cet ouvrage, mais juge trop chère la somme pour traverser ce pont qui est de 15000 CFA. Ousseynou Dia, chauffeur de profession lui dénonce les postes de contrôles et de passages non officiels. « Il y a de ces postes où l’on débrousse 2.000cfa, d’autres 1.000cfa, si l’on le comte le tout ça revient à 50.000fcfa ». Pour rallier le sud du pays via le pont Transgambia, c’est la croix et la bannière, soulignent ces usagers.