Pont en construction de la Corniche à Cambérène: deux personnes meurent dans une chute de plus de 20 mètres avec leur véhicule

Après la mort tragique d’un conducteur de moto qui avait fait une fausse manœuvre avant de tomber mortellement du haut du pont, un autre drame similaire s’est produit mardi dernier. Deux personnes se trouvant dans une voiture de marque Peugeot 406 sont aussi mortes d’une chute du haut de ce pont dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14.



Selon le journal « Les Échos », dans sa livraison de ce jeudi «l’accident transforma d’un seul coup la Peugeot 406 en une épave qui n’est bonne que pour la ferraille ». Ce, à cause de la violence inouïe de la chute de plus de 20 mètres du haut du pont jusqu’au sol. Les riverains et les passants qui se sont précipités pour secourir les occupants du véhicule n’ont pas pu faire grand-chose. Ils sont morts sur le coup. D’après les informations, ce sont Mamadou Lamine Diémé et Omar Sène qui se trouvaient au bord de la Peugeot 406.



Après le drame, les habitants de la zone ont dénoncé les lenteurs notées dans les travaux de construction du pont, ainsi que les défauts d’éclairage du chantier qui risquent de créer d’autres accidents similaires. « Un conducteur de moto avait perdu la vie dans des conditions pareilles, il n’y a pas longtemps sur le pont en question. On réclame la finition des travaux de construction. À défaut de cela, nous voulons l’installation d’un dispositif d’éclairage public sur les lieux et des blocs de béton, histoire d’éclairer les automobilistes et les piétons. Mais aussi la délimitation du périmètre avec des blocs de béton. Autrement, d’autres drames plus horribles et meurtriers risquent de se produire ici », ont laissé entendre les habitants de la zone.



Les sapeurs-pompiers ont extrait les corps sans vie des défunts, puis les ont acheminés à la morgue de l’hôpital général de grand-Yoff ex Cto pour une autopsie. Quant à la voiture accidentée, elle a été remorquée devant le commissariat de Golf Sud. Une enquête a été ouverte par la police locale.