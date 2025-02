Pool judiciaire financier : Farba Ngom convoqué devant le Collège des juges d’instruction ce jeudi 13 février

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, est attendu ce jeudi 13 février 2025 devant le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Une audition cruciale dans l’enquête sur un présumé blanchiment de 125 milliards de francs CFA, qui marque une nouvelle étape.



L’affaire, qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, s’accélère après la levée de l’immunité parlementaire du député. Cette décision a ouvert la voie à sa convocation par les juges d’instruction, qui ont officiellement fixé son audition à 12 heures ce jeudi, informe L’Observateur. La convocation, transmise par le biais de ses avocats, s’inscrit dans un processus judiciaire scruté de près, notamment après la transmission du dossier par la Division des investigations criminelles (DIC).



Mais Farba Ngom ne sera pas le seul à être entendu, souligne le journal. L’enquête, pilotée par le Pool judiciaire financier, implique plusieurs figures du monde des affaires et de l’administration. En effet, des patrons de Sociétés civiles immobilières (SCI), soupçonnés d’avoir servi d’intermédiaires financiers, ainsi que des responsables des Domaines et du Trésor, devraient également être convoqués.



L’affaire trouve son origine dans plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le parquet du PJF, après analyse, a révélé dans un communiqué retentissant que ces documents mettent en lumière des mécanismes de blanchiment de capitaux.



« L’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les enquêtes réalisées révèlent des mécanismes de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans, utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur provisoirement estimée à plus de 125 milliards de francs CFA », a indiqué le parquet.



Les chefs d’accusation sont lourds à savoir « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, abus de biens sociaux ».



Alors que la justice poursuit ses investigations, les soutiens de Farba Ngom se mobilisent. Dans son fief des Agnam, mais aussi au sein de sa formation politique, des voix s’élèvent pour dénoncer une « cabale politique ».