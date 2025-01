Pool judiciaire financier : Mahmadane Sarr, le célèbre loueur de véhicules de luxe tombe pour 14 milliards.

Mahmadane Sarr, célèbre loueur de véhicules de luxe a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du parquet du Pool judiciaire financier (Pjf), a révélé L’Observateur précisant que l’enquête portait sur une facture de location de voitures à l’Etat estimée à plus de 14 milliards Fcfa.



Spécialiste dans la location de voitures de luxe, Mahmadane Sarr croupit depuis hier en prison après son placement sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du parquet du Pool judiciaire financier.



Selon le journal, il est reproché à M. Sarr d’avoir encaissé plus de 14 milliards Fcfa pour la location de véhicules de luxe entre 2020 et 2023.



Chaque année, il facturait en moyenne 2 milliards Fcfa au régime Macky Sall pour la mise à disposition de ses véhicules, renchérit le quotidien du groupe Futurs médias.