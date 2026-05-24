Popenguine 2026 : 1 500 gendarmes déployés pour sécuriser le pèlerinage

La Gendarmerie nationale a déployé un imposant dispositif de 1 496 militaires pour assurer la protection des pèlerins et garantir la fluidité du trafic lors du 138e pèlerinage marial de Popenguine. Ce dispositif massif, inspecté le samedi 23 mai 2026 par le général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, couvre les principaux axes de transport, notamment l'autoroute et la RN1, ainsi que les localités environnantes comme Thiès, Sindia, Ndayane et Ngékhokh.





En prélude à ces opérations de terrain, le Haut-commandant a effectué une visite de courtoisie auprès de Monseigneur André Gueye, Archevêque de Dakar, afin de marquer l'esprit de collaboration entre les forces de sécurité et les autorités religieuses.