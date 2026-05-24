Popenguine 2026 : plus de 400 professionnels des médias accrédités

Plus de 400 journalistes et techniciens des médias sénégalais, de la sous-région et de l'étranger ont obtenu leur accréditation pour assurer la couverture médiatique de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine.







Maty Edwige Ntab, membre de la commission communication du comité d’organisation, a salué cet intérêt croissant de la presse internationale en déclarant : « Le pèlerinage marial de Popenguine s’internationalise. Cette année encore, nous avons enregistré l’arrivée d’organes de presse américains et russes qui s’intéressent à cet événement ». Des médias français, turcs et chinois sont également présents sur place.







Cette édition marque un net regain de mobilisation médiatique par rapport à l'année précédente, qui avait connu une affluence plus faible en raison de la concomitance avec la fête de la Tabaski. La responsable a souligné que la presse est revenue massivement, notant une forte augmentation des accréditations de médias web grâce à la digitalisation de la couverture, permettant aux pèlerins de suivre les célébrations en direct.





Pour accompagner les professionnels, un espace presse équipé de terminaux techniques et d'une connexion internet a été installé avec l’appui de la Sonatel afin de faciliter la production et la transmission des contenus sur le terrain.

