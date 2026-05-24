Popenguine : le curé Marcel Mané invite les fidèles à l'engagement face aux crises

Le curé de la paroisse Christ-Roi-de-l’Univers de Diouroup, Marcel Mané, a invité samedi les fidèles chrétiens à s’engager davantage dans leur mission de foi et de solidarité, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses crises.
S’exprimant à Popenguine en marge des célébrations du pèlerinage marial, l’homme d’Église a exhorté les croyants à devenir de véritables missionnaires porteurs de paix, d’espérance et de fraternité pour surmonter les difficultés actuelles.
S’exprimant à Popenguine en marge des célébrations du pèlerinage marial, l’homme d’Église a exhorté les croyants à devenir de véritables missionnaires porteurs de paix, d’espérance et de fraternité pour surmonter les difficultés actuelles.
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