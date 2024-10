Port autonome de Dakar : l'activité maritime s’améliore de 15,4% au mois de juillet 2024 (ANSD)

L'Agence nationale de statistique et de la démographie (ANSD) a rendu public ses repères statistiques pour le mois de juillet 2024. Le document consulté par PressAfrik évoque l'activité économique de plusieurs secteur notamment les principales productions minières, la production brute d’électricité, le secteur industriel, le trafic aérien, le trafic maritime au Port Autonome de Dakar (PAD), le chiffre d’affaires (CA) des secteurs des services et du commerce entre autres.



Amélioration de l'activité maritime du Port autonome de Dakar de 15,4%



Selon l'Ansd, "l’activité maritime du Port autonome de Dakar, au mois de juillet 2024, s’améliore de 15,4% par rapport au mois précédent en liaison avec la bonne dynamique des débarquements (+25,6%) malgré le recul des embarquements (-0,7%) sur la période. La situation des débarquements s’explique par ceux des produits de la mer (+89,1%), des marchandises diverses (+59,7%) et des hydrocarbures raffinés (+31,0%)".



S’agissant des embarquements, renseigne le document, "la contraction est liée au repli de ceux des produits de la mer (-33,5%). Comparé à un an auparavant, le trafic maritime du PAD baisse de 13,7% au mois sous revue".



Concernant les productions minières, l'Ands informe qu': "En juillet 2024, l’activité minière, suivie auprès des entreprises formelles, est marquée par le repli de la production en valeur de l’attapulgite (-45,4%), de l’or (-15,5%), du zircon (-14,2%) et du sel iodé (-12,7%) par rapport au mois précédent. En glissement annuel, les productions en valeur du zircon (+43,3%) et de l’or (+9,6%) progressent. Par contre, celles de l’attapulgite (-53,9%) et du sel iodé (-4,1%) se réduisent".



En moyenne, souligne le document, "sur les sept premiers mois de 2024, la production en valeur de l’attapulgite (-14,7%), du sel iodé (-13,2%) et de l’or (-5,1%) se replient comparée à un an auparavant. Cependant, pour le zircon, une hausse de 70,6% est notée".



S'agissant de la production totale d’électricité de la SENELEC, le rapport renseigne que qu'elle "s’accroit de 6,8% au mois sous revue, par rapport à juin 2024. Cette hausse s’explique par la progression simultanée de la production propre (+11,2%) de la société et de ses achats auprès des autres producteurs (+5,6%). Comparée à un an auparavant, la production totale d’électricité de la SENELEC croît de 14,9% au mois sous revue".



Une augmentation a été aussi notée dans la production industrielle. Elle est de "5,5% en glissement annuel. Cette situation s’explique par la hausse de la production des produits extractifs (+9,4%), des produits environnementaux (+7,1%), de l’électricité, gaz et eau (+6,3%) ainsi que des produits manufacturiers (+4,3%)".



Pour ce qui est du ciment, l'Ansd constate un redressement de la production. "Au mois de juillet 2024, la production de ciment (+17,7%) se redresse en variation mensuelle dans le même sillage que les ventes locales (+28,8%) et les exportations (+17,9%) sur la même période. Comparée à juillet 2023, la production de ciment croît de 15,8% au mois sous revue, de même que les exportations (+17,9%) et les ventes locales (+17,4%) de ciment".



AIBD: "hausse de l’effectif des passagers (+8,4%)"



Les repères statistiques de l'Ansd annoncent qu'une hausse de l’effectif des passagers (+8,4%). "S’agissant du trafic aérien à l’AIBD, au mois sous revue, il est marqué par une hausse de l’effectif des passagers (+8,4%) et, dans une moindre proportion, du total de fret (+1,7%) par rapport au mois précédent. Les mouvements d’aéronefs, par contre, fléchissent de 3,0%. En glissement annuel, les mouvements d’aéronefs (-10,2%) et le nombre de passagers (-1,4%) se contractent. Quant au volume du fret, il progresse de 8,5%", peut-on lire dans la note.



En fin, les Chiffre d’affaires (CA) des secteurs des services et du commerce ont été analysés par l'Ansd. "Au mois sous revue, les chiffres d’affaires (CA) des services (+7,8%) et du commerce (+4,3%) se redressent, par rapport au mois précédent", a conclu la note.