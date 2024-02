Port autonome de Dakar : l'union nationale des syndicats dénonce "la mal gouvernance" du nouveau DG

Le bureau exécutif de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal invite les travailleurs du port à se joindre à eux pour faire valoir leurs droits et protéger leur outil de travail face aux dérives du nouveau Directeur Général. Selon eux, ce dernier impacte sur la stabilité de l'entreprise. L'organisation syndicale l'a fait savoir dans son communiqué n° 001 FUNSAS publié ce mercredi.



" Tous les portuaires sont unanimes à admettre que la mal gouvernance du Port Autonome de Dakar par l'actuel Directeur Général a freiné la transformation structurelle de notre outil de travail. Elle a aussi un coût pour la stabilité sociale de l'entreprise", indique le communiqué.



Le syndicat souligne que malgré les démarches entreprises pour essayer de trouver une solution le Directeur campe sur sa position. "C'est ainsi que le SATPAD à l'élection du nouveau Bureau Exécutif, entreprit les démarches nécessaires pour dialoguer avec le Directeur Général. Mais ce dernier fait montre d'un manque de considération, d'indifférence et d'insouciance caractérisé devant les difficultés que les travailleurs vivent dans leur lieu de travail. Chers Camarades, vos sacrifices au quotidien, votre engagement, votre professionnalisme, votre loyauté et votre amour du travail pour servir le port ne seront jamais récompensés si le Directeur Général n'arrête pas ses mauvaises pratiques. Pour cela, il doit systématiquement arrêter le népotisme dans le recrutement actuel et respecter le protocole d'accord relatif à la régularisation des travailleurs bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ", lit-on sur le document.



Le syndicat exige entre autres revendications, pour la stabilité du port la priorisation des Cadres et Agents du P.A.D dans la gestion des ports secondaires et l'attribution des postes de responsabilité. " Chers Travailleurs, les choses doivent changer pour éviter de mettre en péril le développement économique et social du Port Autonome de Dakar. À cet effet, le SATPAD exige :

- La mise à disposition de l'enveloppe financière suite à la finalisation de la Convention Collective ;

- L'organisation de l'élection des délégués du personnel dans les plus brefs délais ;

- La mise sur pied d'une commission paritaire pour l'octroi des prêts véhicules ;

La publication des décisions de nomination des agents proposés (DEX);

La priorisation des Cadres et Agents du P.A.D dans la gestion des ports secondaires et l'attribution des postes de responsabilité ;



Mais aussi "l'acquisition d'une assiette financière pour les coopératives d'habitat ;

La célérité et l'équité dans le dispatching du matériel roulant nouvellement acquis (véhicules de fonction);

L'arrêt immédiat des taches externalisées de certaines Directions Sectorielles ;

La mise à notre disposition du fichier du personnel au 29 février 2024 ;

La mise à notre disposition de la Convention Etat/PAD-Senegal Minergy Port pour l'exploitation du port vraquier de Bargny-Sendou-bargny et la Convention de concession initiale et ses avenants entre PAD et DPW ; la sortie des organigrammes restants dans les meilleurs délais". Poursuit le communiqué.



Le Bureau Exécutif demande aux travailleurs de rester à l'écoute pour la bataille à mener. "Le SATPAD associe à cette lutte tous les syndicats de travailleurs du Port Autonome de Dakar et les invite à une synergie d'actions pour notre intérêt commun et celui de l'entreprise. Le SATPAD invite les travailleurs à rester à l'écoute pour les batailles inévitables à mener", conclut le document.