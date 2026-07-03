Port autonome de Dakar: le Mali mandate une mission pour "fluidifier le transit" commercial vers Bamako

Du 30 juin au 02 juillet 2026, Dakar a accueilli une délégation malienne conduite par le président du Conseil malien des chargeurs. L’objectif de cette mission était d’examiner les difficultés liées aux "conteneurs en souffrance au Port autonome de Dakar".



Une "réunion de haut niveau" s’est tenue le 1er juillet. Elle a permis aux deux parties d’établir un "diagnostic partagé" et de procéder à l’"identification de solutions pour fluidifier le transit" commercial entre les deux pays.



Au terme des échanges, les autorités portuaires sénégalaises et maliennes ont "réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale". L’ambition est d’améliorer l’efficacité du corridor Dakar–Bamako, au bénéfice des échanges commerciaux entre les deux pays.