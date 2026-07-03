Kolda : une soixantaine de producteurs formés aux techniques durables de fertilisation des sols

Une soixantaine de producteurs ont bénéficié, la semaine dernière, d'une formation sur les techniques de gestion durable de la fertilité des sols à Sinthiang Demba, dans la commune de Thiétty, département de Kolda, au sud du Sénégal.



Cette session de renforcement de capacités a été consacrée au compostage selon la technique du Bokashi, une approche agroécologique reconnue pour son efficacité dans l'amélioration de la fertilité des terres agricoles.



Selon le facilitateur, cette méthode constitue une solution durable permettant non seulement d'enrichir les sols, mais aussi de valoriser les déchets organiques tout en contribuant à une agriculture plus productive, respectueuse de l'environnement et résiliente face aux effets du changement climatique.



Pour les bénéficiaires, cette formation représente une avancée majeure. Ils estiment désormais disposer des connaissances nécessaires pour produire eux-mêmes de l'engrais naturel destiné à fertiliser leurs exploitations agricoles, réduisant ainsi leur dépendance aux engrais chimiques, dont les coûts sont souvent jugés élevés.



« C'est une véritable opportunité pour nous. Nous avons appris à fabriquer un fertilisant naturel avec des matériaux disponibles localement. Cela nous permettra de diminuer nos dépenses et de préserver la qualité de nos sols », ont confié certains participants.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Promotion de l’agroécologie et de la résilience climatique face aux migrations environnementales dans la région de Kolda ». Le programme est financé par l'ACCD et mis en œuvre dans les communes de Ndorna, Koulinto et Thiétty par l'Association Guné de Kolda, en partenariat avec la Fondation Guné de Barcelone, en Espagne.



À travers cette démarche, les promoteurs du projet ambitionnent de renforcer les capacités des producteurs locaux, de promouvoir des pratiques agricoles durables et de contribuer à la sécurité alimentaire des communautés rurales confrontées aux défis climatiques croissants.