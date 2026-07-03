Énergie en Afrique subsaharienne : un déficit record en électricité et en cuisson propre

L'Afrique subsaharienne demeure au cœur du défi mondial de l'accès à l'énergie, concentrant la grande majorité des populations privées de services essentiels.



Selon le rapport, "Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2026" « 18 des 20 pays ayant les plus grands déficits d'accès à l'électricité se trouvent en Afrique subsaharienne », une région qui comptait, en 2024, « 563 millions » de personnes sans électricité sur un total mondial de 655 millions.



Plus préoccupant encore, cette zone est « la seule région où le déficit d'accès en milieu rural s'est creusé » au cours de la dernière décennie.



En ce qui concerne les modes de cuisson, la situation est tout aussi critique.



Le rapport souligne qu'environ « 970 millions de personnes manquent d'accès à des solutions de cuisson propres » dans la région, un chiffre qui pourrait atteindre « 1 milliard d'ici 2027 ». Cette stagnation est aggravée par des crises successives qui, selon les experts, « ont ralenti ou inversé les gains réalisés ces dernières années ».



D'ici 2030, 58 % du déficit mondial en matière de cuisson propre devrait se situer en Afrique subsaharienne. L'utilisation du charbon de bois est en augmentation dans la région.



Face à ces enjeux, l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030 nécessite une mobilisation sans précédent. Bien que l'Afrique subsaharienne reste un bénéficiaire clé, les engagements financiers publics internationaux pour l'énergie propre ont diminué, passant d'environ 7,2 milliards USD en 2023 à environ 5 milliards USD en 2024.