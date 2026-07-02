Décentralisation : Moussa Balla Fofana annonce un consensus pour lancer le développement local

Les réformes des pôles territoires et de l’Acte IV de la décentralisation visent à intégrer le développement économique et territorial à l’agenda national. Lors de la rencontre nationale avec les exécutifs territoriaux ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a affirmé que les discussions ont permis de stabiliser les points essentiels de convergence. La réunion s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Pour le ministre, les concertations ont débouché sur une vision commune partagée par l'ensemble des acteurs locaux. Face aux participants, Moussa Balla Fofana a souligné qu'« effectivement, la décentralisation et la territorialité sont des instruments de localisation et de territorialisation de l’agenda national de transformation ». Il estime que les défis liés à la co-construction et à l'identification des limites de l'Acte III ont été surmontés. S'adressant au président de la République, il a ajouté : « C’est ce qui nous vaut aujourd’hui ces points de convergence qui constituent le consensus des territoires. Et aujourd’hui, après votre discours, nous allons pouvoir finaliser et toujours, dans un esprit de collaboration, proposer des textes finaux pour notre réforme ».



Les discussions menées avec les parties prenantes ont permis de structurer les grands chantiers de cette réorganisation institutionnelle. La tutelle a révélé que les débats ont porté sur 15 axes de réforme, aboutissant à quatre priorités majeures : la modernisation de la gouvernance locale, l'amélioration du financement et de la fiscalité des collectivités, le renforcement de l’ingénierie territoriale et la valorisation des ressources locales. Selon le ministre, ces points ont permis de dégager huit innovations majeures destinées à propulser l'économie directement depuis les territoires.