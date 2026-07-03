Mine GCO : JUWI s’apprête à livrer un projet hybride solaire et stockage de 20,3 MW sur la Grande Côte

Le groupe JUWI, l'un des principaux experts en énergies renouvelables
est sur le point d'achever le projet hybride d'énergies renouvelables de l'opération Grande Côte pour la société minière Eramet.
est sur le point d'achever le projet hybride d'énergies renouvelables de l'opération Grande Côte pour la société minière Eramet.
Ce projet comprend une centrale solaire photovoltaïque de 20,3 MW intégrée à un système de stockage d'énergie par batteries de 11,12 MW.
Représentant un investissement de 30 millions d'euros, cette installation hors réseau ambitionne de couvrir 20 % des besoins énergétiques de la mine GCO, permettant ainsi de réduire les émissions de carbone de 25 000 tonnes par an.
Selon Frédéric Zanklan, PDG d'Eramet Grande Côte, « l'énergie propre produite par cette centrale améliorera considérablement la performance environnementale d'Eramet Grande Côte » et permettra aux clients de bénéficier de « produits à plus forte valeur environnementale ».
Pour le secteur minier africain, confronté à des infrastructures électriques limitées, ce modèle fait figure de pionnier.
Richard Doyle, directeur général de JUWI Afrique du Sud, explique que « l'intégration des énergies renouvelables et du stockage dans le secteur minier permet de réduire l'empreinte carbone, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de renforcer la résilience énergétique à long terme ».
Ce projet soutient également l'ambition du Sénégal de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7 % un cap fixé pour 2025.
Autres articles
-
Industrie : les prix de la production reculent de 0,3% en mai 2026
-
La gestion de la dette sénégalaise passe sous un contrôle plus strict
-
Performance macroéconomique : la Côte d’Ivoire gagne la confiance du FMI et obtient 482 milliards de francs CFA
-
Plan de Montréal pour l’efficacité énergétique : le Sénégal s'engage avec 34 nations pour un avenir résilient
-
African Energy Week 2026 : Le ministre Abdourahmane Diouf portera la nouvelle stratégie énergétique du Sénégal au Cap