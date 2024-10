Port autonome de Dakar : trois syndicalistes licenciés, l’intersyndicale parle de "violation des libertés"

Trois responsables syndicaux, dont deux secrétaires généraux de syndicats et un secrétaire administratif au Port autonome de Dakar, ont été licenciés. Selon « Les Echos » qui donne l’information, il leur est reproché « d'avoir mis en statut WhatsApp une capture d'écran de [la] photo [du Dg] diffusée sur une chaine de télévision, [mentionnant que ce dernier] octroie à son frère un marché de 24 millions [de francs CFA]». L'intersyndicale parle de licenciement "abusif".



La même source d’informer que le directeur général de la boîte, Waly Diouf Bodian leur a aussitôt servi « une demande d'explication », mais les employés visés ont été « incapables » d'en apporter les preuves. Conséquence : « Saisi de l'affaire, le conseil de discipline propose des sanctions contre les mis en cause », avance la même source. Qui rapporte que les trois ont été finalement licenciés.



Dans un communiqué rendu public hier lundi, l'intersyndicale condamne les trois derniers licenciements jugés « abusifs ». « Il ( Waly Diouf Bodian) notifia des lettres de demande d’explication à trois représentants syndicaux et saisit le conseil de discipline, alors que le délai de la saisine avait longtemps expiré. Malgré cette forfaiture, le conseil de discipline délibéra et proposa au Directeur Général une mise à pied, comme sanction. Le Directeur Général outrepassa cette décision et licencia les syndicalistes», regrettent-ils.



Selon les syndicalistes, "Ces décisions répressives, qui s’inscrivent dans une stratégie de musellement des représentants syndicaux et de précarisation des salariés, sont inacceptables et illégales. Elles témoignent d’une volonté délibérée de casser les acquis sociaux et de fragiliser le personnel du Port".