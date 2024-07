Port du voile à l’école : « Opération Mour Say Thieur » magnifie le discours du Premier ministre Ousmane Sonko

Lors d’un cocktail offert aux lauréats du Concours général, mardi, le Premier ministre a tenu un discours où il a dénoncé les interdictions du port de viole dans certains établissements scolaires.



Un discours magnifié par une association dénommée « Opération Mour Say Thieur » qui fait la promotion du voile islamique. Ces femmes ont sorti un communiqué ce mercredi se réjouissant du « rappel à l’ordre aux établissements scolaires qui foulent au pied le principe de la liberté de culte ».



« Lors de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs élèves du Sénégal tenue hier 31 juillet 2024 au Grand théâtre national, le Premier ministre Ousmane SONKO a accordé aux lauréates et lauréats une séance de questions réponses (c’était après la cérémonie de remise des prix).



Dans cet entretient le chef du gouvernement a évoqué la discrimination injuste et injustifiable dont les filles voilées sont victimes dans les établissements scolaires. Il a précisé d’emblée que : « Désormais nous n’accepterons plus le renvoi ou l’exclusion des filles à cause de leurs voiles. C’est de notre responsabilité de traiter tous les élèves au même pied’. Opération Mour Say Thieur se réjouit également du nombre important de filles voilées au Concours général. Nous exprimons toutes nos félicitations à ces jeunes prometteurs et pleins d’avenir », peut-on lire dans le communiqué.



Elles invitent ainsi le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement « à ne céder à aucune pression d’où qu’elle vient afin de garantir l’équité et la tolérance dans le milieu scolaire et universitaire ».