Portrait : Mame Diarra Niang, l’architecte d’une IA africaine

Mame Diarra Niang, ainsi que Happy Herman Niyorurema, ont remporté le prix mondial de la meilleure application mobile d'administration (M-Gov Award) lors du Sommet mondial des gouvernements pour leur innovation révolutionnaire, “Bakame AI”. Ce prix prestigieux, parrainé par le gouvernement des Émirats arabes unis, récompense les solutions globales qui utilisent la technologie pour améliorer l'éducation, les services publics et l'impact social à grande échelle.



Bakame AI redéfinit l'accès à l'éducation grâce à une plateforme d'apprentissage hors ligne et vocale, transformant les téléphones basiques en tuteurs intelligents pour les apprenants dans des environnements à faible connectivité. Selon Mame Diarra, l’utilisation de leur application est simple . Je trouve cette solution innovante car on part souvent du principe que tout le monde possède un smartphone et une connexion internet. Or, avec ce système, même un téléphone basique suffit.



Nous avons déjà lancé notre programme pilote au Rwanda et nous prévoyons de l’étendre à toute l’Afrique, en commençant par le Sénégal, la Zambie et d’autres pays du continent », a déclaré Mame NiangAncienne pensionnaire de la Maison d’Éducation Mariama Bâ, puis formée à l’African Leadership Academy, elle incarne aujourd'hui une nouvelle génération de stratèges africains, capables de décoder aussi bien les algorithmes que les courbes macroéconomiques.



Actuellement double diplômée à la Texas Christian University, elle navigue avec une aisance rare entre les Systèmes d'Information et l'Économie. Lauréate de la prestigieuse bourse Chancellor’s, elle s'est hissée parmi les étudiants sélectionnés pour le programme Neeley Fellows, prouvant que la rigueur académique est, chez elle, une seconde nature. Elle a mené des recherches pour son mémoire de fin d'études intitulé « Perspectives des jeunes sur le libre-échange et l'intégration économique en Afrique ».



D'après les recherches de Niang, si la ZLECAf est pleinement mise en œuvre, elle pourrait sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et 68 millions de la pauvreté modérée d'ici 2035. Polyglotte (wolof, français, anglais), Mame Diarra Niang ne se contente pas de regarder vers l'avenir ; elle le conçoit à l’intersection de l’IA et de la FinTech, avec une boussole invariablement tournée vers l'Afrique.