Portrait biographique d'un candidat : Aliou Mamadou Dia (PUR)

Aliou Mamadou Dia est un fonctionnaire international. Il a longtemps évolué au sein du système des Nations unies, notamment au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Il jouit d’une très grande estime au sein de cette organisation, au regard de son travail abattu dans ce département.



Ce haut fonctionnaire international a commencé sa carrière professionnelle dans les domaines de la recherche et de l’enseignement universitaire. Il a soutenu sa thèse au département de géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Laboratoire de télédétection appliquée de l’Institut des sciences de la terre de la même université et au Laboratoire de Géosciences de l’université de Marne la Vallée en France.



Le parcours de ce haut est émaillé par 18 ans d’expérience dans le développement durable en Afrique, principalement avec le PNUD. Aliou Mamadou Dia, durant son passage au PNUD a travaillé et soutenu plus de 30 bureaux de pays du en Afrique notamment la durabilité de l’environnement, le renforcement de la résilience et la lutte contre le changement climatique.



De 2019 à 2023, il est Représentant résident du PNUD au Togo, assumant également le rôle de Coordonnateur résident du système des Nations Unies. En avril 2023, il est nommé représentant résident du PNUD au Cameroun, continuant à diriger des programmes d’appui aux gouvernements dans la ligne des Objectifs de Développement Durable.



Alioun Mamadou Dia a également joué un rôle clé dans la réponse aux crises et le renforcement de la résilience à travers l’Afrique, en dirigeant des initiatives importantes telles que la stratégie régionale africaine de réponse à la crise d’El Nino et en mobilisant des fonds significatifs pour la réduction des risques de catastrophe.