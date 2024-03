Portrait biographique d'un candidat : El Hadji Mamadou Diao (Coalition pour un Sénégal nouveau)

El Hadji Mamadou Diao plus connu sous le nom de Mame Boye Diao est né en 1970 à Bignona, en moyenne Casamance. Il fait ses études primaires à l’école Abdoulaye Diallo de Doumassou. Pensionnaire du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda d’où il obtient son Bac A3 en 1991. Son père Mountaga Diao était inspecteur de la coopération de formation, député et sénateur. Sa mère Amy Niang était une enseignante émérite. Marié à Amélie Diadhiou, sont nés dans cette union un garçon et deux jumelles.



Après son Bac El Hadji Mamadou Diao est orienté à l’université Gaston Berger de Saint -Louis. En 1996 Mame Boye Diao obtient avec brio sa Maîtrise de Sciences politiques option Relations internationales. En 1998 réussit brillamment à l’ENA de Dakar. En 2000 il devient inspecteur des impôts et Domaines et reçoit son diplôme des mains du Président Abdoulaye Wade. Mame Boye commença sa jeune carrière d’inspecteur comme chef de l’IFAC au Centre des Services Fiscaux de Dakar-Plateau de 2000 à 2005.Ensuite Mame Boye fut promu chef de centre des Services Fiscaux de Fatick de 2005 à 2011.Puis il est nommé chef de Centre des Services Fiscaux des Parcelles Assainies de 2011 à 2014.







En 2014 Mameboye devint Directeur des Services Fiscaux régionaux. En 2017 il est promu Directeur des Services à la Direction générale des Impôts et Domaines. Après les élections présidentielles de 2019 qui ont vu la victoire du Président Macky Sall,Mameboye est nommé au poste de Directeur des Domaines. L’actuel maire de Kolda était jusqu’à un passé récent le directeur général de la caisse des dépôts et de consignations.