Portugal : Cristiano Ronaldo évoque son avenir en sélection

Quatre jours avant que Roberto Martinez communique de la liste des joueurs convoqués avec l'équipe du Portugal pour les prochains matches, Cristiano Ronaldo, 39 ans, a déclaré qu'il souhaitait continuer son aventure avec l'équipe nationale malgré sa faible prestation lors du dernier Championnat d'Europe.



« Lorsque je laisserai l'équipe nationale, je ne le dirai à personne à l'avance et ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie », a déclaré l'ancienne star du Real Madrid dans une interview accordée lundi à la chaîne de télévision portugaise NOW.



« Mais pour l'instant, ce que je désire, c'est pouvoir aider l'équipe nationale lors des prochains matches. Nous avons la Ligue des Nations devant nous et j'aimerais beaucoup pouvoir jouer », a déclaré Cristiano.



Dans l'interview accordée à NOW et reprise par Be Soccer, Cristiano a également parlé de son avenir après avoir raccroché les crampons et a exclu la possibilité de devenir entraîneur.



« Dans ma tête, pour le moment, il n'est pas question de devenir entraîneur d'une équipe première ou de n'importe quelle équipe. Cela ne me traverse même pas l'esprit, je n'y ai jamais pensé », a déclaré l'actuel joueur d'Al Nassr à la chaîne portugaise NOW.



« Je ne me vois pas suivre cette direction à l'avenir. Je me vois faire d'autres choses en dehors du football, mais seul Dieu sait ce que l'avenir nous réserve », a-t-il ajouté.