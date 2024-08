Poste 225/30 kV de Touba inauguré : le ministre Birame S. Diop prône un accès universel à l’électricité à moindre coût

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, accompagné du directeur général de la Senelec Papa Toby Gaye et plusieurs personnalités, a procédé, ce lundi, à l'inauguration du poste 225/30 kV de Touba 2 à Ndindy appelé poste Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké.



Ce deuxième poste de Touba d'un coût global de 69,947 milliards F CFA, a été financé par le gouvernement français dont la mise en œuvre est confiée à l’entreprise Eiffage Énergie Systèmes.



À cet effet, Birame Soulèye Diop a rappelé que ce financement témoigne, une fois de plus, les liens d’amitié et de coopération qui unissent la France et le Sénégal, deux pays ainsi que de notre engagement commun à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations.



«Cette démarche », annonce le ministre « s’inscrit pleinement dans le nouveau référentiel politique dont la vision est de bâtir un Sénégal juste, souverain et prospère », Soulignant que le gouvernement, sous la direction éclairée de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, poursuit des objectifs ambitieux en matière de fourniture d’énergie électrique visant non seulement à moderniser et à étendre notre réseau électrique, mais aussi à garantir une fourniture stable et continue d’électricité à tous les Sénégalais. (...) ».



Selon Birame Souleye, « l'ambition du nouveau gouvernement vise, dit-il, à assurer un accès universel à l’électricité à moindre coût ».

Le ministre est revenu largement sur l'objet du deuxième poste de Touba. "Ce programme qui nous réunit aujourd’hui comprend, entre autres, la composante poste 225/30 kV de Linguère, la composante poste 225/30 kV de Ndioum et la composante accès universel. Il contribuera au développement du réseau électrique de transport et de la distribution. Il aboutira également à boucler le poste de Touba avec la ligne de l'OMVS via le poste de Ndioum, qui sera en coupure sur cette ligne, renforçant ainsi l'interconnexion et la stabilité du réseau.