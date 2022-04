Poste de PM, parrainages, boycott législatives: Abdoul Mbaye s'exprime (Part 2)

Président de l'Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act, parti d'opposition, Abdoul Mbaye a accordé une interview exclusive à PressAfrik cours de laquelle il s'est prononcé sur les questions de l'actualité politique du pays.



Le retard de la nomination du nouveau Premier ministre, sa tournée à l'intérieur du pays, la situation économique du Sénégal etc. toutes ces questions ont été évoquées par l'ex-chef du gouvernement de Macky Sall.



Donnant son point de vue sur le silence du chef de l'État qui n'a toujours pas nommé un PM, après l'adoption de la loi en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale, l'économiste, Abdoul Mbaye a dénoncé le «mauvais management» du Président Macky Sall. A la question de savoir s'il est prêt à occuper le poste si jamais Macky Sall fait appel à lui, l'ancien Premier ministre trouve «impossible» une nouvelle retrouvaille entre lui et Macky Sall.



Abdoul Mbaye s'est également exprimé sur la violation par le président de la République, Macky Sall, de la loi électorale en instaurant le système du parrainages. Tout en précisant que son appel au boycott est un avis personnel et non celui de son parti. Entretien !