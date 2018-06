Pour Cheikhou Kouyaté, il faut gagner la Croatie "pour mieux préparer la Pologne »

Le Croatie reçoit le Sénégal à Osijek ce vendredi à partir de 16h pour un match amical entre les deux sélections qui préparent la Coupe du Monde Russie 2018. Et à l’occasion de la conférence de Presse d’avant-match tenue ce jeudi, le capitaine de l’équipe nationale Cheikhou Kouyaté est revenu sur l’importance de la rencontre.« Nous, on regarde ce qu’on peut faire pour essayer de rentrer sur ce match et de le gagner pour mieux préparer le match contre la Pologne », a indiqué le sociétaire de West Ham. Avant d’ajouter « On a l’équipe pour les barrer. Avec tout le respect que l’on a pour eux, on n’a pas peur de leurs milieux de terrain (Rakitic et Modric) ».Après trois matchs nuls en autant de sorties durant les préparations pour la Coupe du Monde, gagner ce match contre la Croatie serait une bonne chose pour l’état d’esprit des «Lions », mais selon Cheikhou Kouyaté «Le plus important, c’est le match contre la Pologne ». Toutefois, soutien-t-il le match «est un grand test pour nous, mais il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans la préparation. On donnera tout ce qu’il faut pour vraiment être prêt ».