Pour protester contre l'agression mortelle de l'enseignant Alain Kaly : la SADEF décrète ce jeudi journée de deuil national

L'enseignant Henry Alain Kaly mortellement agressé suscite l'indignation de ses collègues du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation (SADEF). En service à l'école élémentaire de Keur Modou Ndiaye, dans la région de Thiès, l'éducateur a trouvé la mort suite à une agression.



Le seul souhait du secrétaire général de la SADEF, Mbaye Sarr reste l'arrestation et la punition des auteurs cet acte. " Aujourd'hui, c'est toute la famille des enseignants qui est agressée. C'est pourquoi, nous interpellons les autorités afin que toute la lumière soit faite et que le ou les auteurs de cet acte criminel soient poursuivis, arrêtés et punis, conformément aux lois et règlement en vigueur dans notre pays. Les enseignants sont des hommes et des femmes de valeur qui accomplissent au quotidien un travail remarqué et remarquable pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi, ils méritent respect et considération. Et pour marquer notre solidarité à l'endroit de la famille de Alain Kaly, nous demandons à tous les enseignants et enseignantes du Sénégal où qu'ils se trouvent, du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire de faire vaquer les classes demain jeudi 23 mai et d'observer une journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire", a lancé monsieur Sarr.



Pour le syndicaliste, cette décision participe à protester contre l'assassinat de leur collègue. Qui du reste, appelle encore une fois l'Etat prendre les choses en main pour l'arrestation de Alain Kaly.