Pourvoi en cassation ou non, le "dernier mot" revient à Sonko (avocat de la défense)

Ousmane Sonko , fera-t-il un recours après que la Cour d'appel de Dakar l'ait condamné à 6 mois de sursis et 200 millions de dommages et intérêts ? Selon un de ses conseils qui s'est confié à nos confrères du journal Les Echos , « le dernier mot » revient au leader de Pastef.



« C'est très surprenant que la Cour, dans le prononcé de sa décision, la juge comme une décision réputée contradictoire. Toutefois, les voies de recours ne sont pas épuisées. Cependant, le dernier mot revient à Ousmane Sonko », a fait savoir la défense.



La robe noire souligne que pour l'heure son client « prend son temps de réfléchir, surtout que notre client n'est pas là ».



Q uoi qu'il en soit, les conseils de la défense ont un délai de six (6) à partir d'aujourd'hui pour faire leur déclaration de pourvoi.