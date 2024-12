Pout : un chauffeur fait agresser son patron qui lui payait un maigre salaire

M.Guèye, un chauffeur d'un commerçant qui a orchestré l'agression de son patron du nom de M. Aïdara, a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Il n'est pas le seul, son complice Y. Thiam, a été condamné à la même peine.





Selon le journal L’Observateur, les faits se sont déroulés le 31 juillet à Pout, dans la région de Thiès. Employé de M. AÏdara, M. Guèye avait un salaire estimé à 40.000 F Cfa. Ainsi, en complicité avec une de ces connaissances qui s’est chargé de l’agression, ils sont parvenus à voler 2 millions Fcfa au commerçant.



Après avoir mis en place un plan avec Y. Thiam, le jeune M. Guèye est allé faire son travail, celui de conduire son employeur qui devait effectuer une livraison au village de Palal, dans la commune de Pout.



Sur le chemin du retour, le chauffeur a appelé Y. Thiam au téléphone pour lui dire d'aller se positionner quelque part sur la route pour bien préparer leur coup. C'est ainsi que Y. Thiam, accompagné de 3 autres individus, est allé se pointer sur un lieu isolé de la route. Munis d'armes blanches et de gourdins, ils attendaient l'arrivée de M. Guèye et son patron. Quelques minutes après, le chauffeur, pour nourrir leur plan si bien calculé, s'est arrêté juste devant les malfaiteurs pour leur permettre d'attaquer le véhicule.



Brandissant leurs armes, ils ont attaqué le commerçant M. Aidara, l‘ont violenté, avant d’emporter ses 2 millions Fcfa.



Dans la foulée de cette agression, le chauffeur M. Guèye a simulé sur le champ des blessures et une perte de son téléphone pour se protéger de son implication dans cette attaquée dont il est le commanditaire.



Suite à cette scène, le commerçant M. Aidara a saisi la gendarmerie d'une plainte contre X . Arrêté par les enquêteurs, le chauffeur M. Gueye a déclaré être complice dans cette attaque et qu'il a collaboré avec Y.Thiam pour soustraire l'argent de son patron.



Et lorsque ce dernier a été interpellé, il a dit aux enquêteurs qu'il était en compagnie de ses amis S. Ndiaye, P. Sy et A. Ciss lors de l'agression.



Poursuivis pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes, de violences et de véhicule", tous les 5 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Avant d’être jugés par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de la Cité du Rail.



Devant la barre, le chauffeur M. Gueye a reconnu avoir monté, ce coup avec Y. Thiam pour faire agresser son employeur qui, dit-il, lui payait seulement 40 000FCf par mois.



L'accusé Y. Thiam quant à lui n'a pas contesté les faits. Cependant pour disculper ses amis S. Ndiaye, P. Sy et A. Ciss, il s'est contredit en disant qu'il a, lui seul, effectué cette attaque avec la complicité de M. Guèye seulement.



Sur cette affaire, le juge a déclaré M.Gueye et Y. Thiam coupables et les a condamnés à 7 ans de réclusion criminelle. Avant d’acquitter S. Ndiaye, P. Sy et A. Ciss de toutes les poursuites.