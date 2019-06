Prédiction d’un marabout : « Sadio Mané gagnera trois autres trophées »

Assis au milieu des supporters lors de la finale de la Ligue des champions qu’il a suivi dans la famille Mané à Bambali, le marabout Boubacar Diallo, a fait des révélations sur l’avenir de Sadio Mané. Il a prédit que le numéro 10 sénégalais va gager trois autres trophées.



« Sadio Mané ira encore plus loin et rien ne peut l’arrêter dans sa progression. Je peu vous jurer, vous assurer qu’il reste encore, dans sa carrière de footballeur, trois autres trophées qu’il gagnera », a prédit le marabout qui a lancé un appel à tous les Sénégalais pour s’unir au tour du sélectionneur Aliou Cissé. « Si tel est le cas, je vous assure que l’équipe nationale du Sénégal remportera cette CAN 2019 ».



Dans ses « rêves », Boubacar Diallo a vu Sadio Mané au Real de Madrid l’année prochaine. « Il sera le premier Sénégalais à avoir porté le maillot du Real de Madrid », selon lui.



Autre prédiction. Le marabout dit avoir vu le jeune Crépin Diatta brillait ou rayonnait également dans le football. Il ira lui aussi très loin dans cette discipline, a-t-il confié à « L’Observateur ».