Préliminaires Ligue Africaine des Champions : Réduit à 10, Teungueth FC décroche le nul en Gambie

C’était compliqué, mais les Rufisquois du Teungueth FC s’en sont bien sortis. Opposés à des Gambiens très entreprenant à domicile, malgré le manque de compétition dans les jambes, les coéquipiers de Serigne Mamour Niang encaissent l’ouvrir du score à la 22e minute, c’est Kabiro Diouf qui marque.



Mené, le TFC tente de réagir mais le match s’équilibre et les gambiens sortent de plus en plus de leur zone et réussissent à garder l’avantage du score à la pause.



A 15 minutes de la fin du match, les occasions se font rares devant la cage gambienne, l’entraienur du TFC décide d’apporter du sang neuf dans son attaque et fait Ibrahima Mané par Baye Djiby Diop. La minute suivante, la partie va être beaucoup plus compliqué pour les sénégalais. Babacar Sarr est expulsé suite à un mauvais geste sur l’adversaire. Mais les Rufisquois ne vont pas se laisser faire, même à 10 contre 11. Serigne Mamour Niang permet à son équipe d’égaliser à quelques minutes de la fin.



Un bon résultat pour Teungueth FC avant d’aborder le match retour dans une semaine, à Thiès.



Wiwsport