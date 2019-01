Premier League : Chelsea giflé, Liverpool accroché, Tottenham renversant

Ce devait être une belle soirée pour Chelsea, qui titularisait pour la première fois sa nouvelle recrue Gonzalo Higuain en championnat. Au lieu de ça, l’Argentin a cédé sa place à Olivier Giroud peu après l’heure de jeu, et les Blues ont pris une véritable correction sur la pelouse de Bournemouth (4-0). Malgré une possession largement favorable (69%), les hommes de Maurizio Sarri ont vu les locaux faire jeu égal en termes de frappes au but (11 tirs, 7 cadrés de chaque côté). Et la bande à Eddie Howe a été largement plus efficace, étant récompensée par des buts de Joshua King (47eme, 74eme), David Brooks (63eme) et Charlie Daniels (95eme). De quoi remonter à la dixième place tandis que les Londoniens sont cinquièmes, à égalité de point avec Arsenal.