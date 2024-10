Premier League : Everton enchaîne contre Ipswich Town, Iliman Ndiaye buteur

Après deux performances solides face au Malawi lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, Iliman Ndiaye a poursuivi sur sa lancée avec Everton en Premier League. Titulaire lors du déplacement sur la pelouse d’Ipswich Town pour la 8e journée, l’attaquant sénégalais a marqué son deuxième but en championnat. Everton s’est imposé 2-0.



Iliman Ndiaye a inscrit son troisième but toutes compétitions confondues d’une superbe frappe enroulée du pied droit, après une récupération d’une erreur de Wes Burns à la 17e minute. Michael Keane a doublé la mise à la 40e minute, scellant la victoire des Toffees.



Ce succès face au promu permet à Everton d’enchaîner un quatrième match sans défaite. Les hommes de Sean Dyche grimpent à la 16e place du classement, avec cinq points d’avance sur le premier relégable, Crystal Palace de Ismaïla Sarr, qui se rendra ce lundi sur le terrain de Nottingham Forest.