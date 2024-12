Premier League : Liverpool arrache le nul, Arsenal cale face à Everton, Newcastle écrase Leicester

Match à distance entre Arsenal et Liverpool dans cette 16e journée de Premier League. Leaders incontestés du championnat, les Scousers recevaient une équipe plutôt en forme en cette première moitié de saison, Fulham. Les hommes de Marco Silva jouaient d’ailleurs crânement leur chance dans un Anfield cueilli à froid dès les premières minutes.



Non seulement Pereira ouvrait le score d’une reprise acrobatique (0-1, 11e), mais en plus de cela Robertson laissait ses partenaires en infériorité numérique sur la quasi-totalité de la rencontre (17e). Devants au tableau d’affichage et à onze contre dix, les Cottagers ne profitaient pourtant pas vraiment de la situation.



Ils ne prenaient pas le match à leur compte et laissaient même les locaux reprendre doucement leurs esprits. Après une alerte de Luis Diaz (41e), c’est Gakpo qui permettait à son équipe de revenir au score d’une tête plongeante sur ce service de Salah (1-1, 47e). Cette égalisation secouait un peu Fulham, mieux dans le jeu, mais qui s’exposait à pas mal de contres.



Tout de même, Alexander-Arnold souffrait de plus en plus dans son couloir et finissait par craquer sur une nouvelle course de Robinson, conclue par Muniz devant Gomez (1-2, 76e). Dos au mur, Slot effectuait les changements parfaits puisque les entrants Nunez, passeur, et Jota, buteur (2-2, 86e), permettaient à Liverpool d’arracher un nul plutôt inespéré, même si cela reste une contre-performance. Chelsea peut revenir à deux points demain en cas de succès sur Brentford.



Arsenal cale à domicile

Une aubaine dont n’ont pas su profiter les Gunners lors de la réception d’une équipe d’Everton, pourtant en difficulté au classement, mais qui confirme son léger regain de forme. Les Toffees auraient même pu prendre l’avantage tôt dans ce duel si Doucouré avait concrétisé son occasion (6e).



Après cela, les troupes de Sean Dyche n’ont presque plus existé offensivement. Elles se sont surtout efforcées à faire le dos rond, avec un certain succès. La faute à la maladresse d’Odegaard, incapable de cadrer ses tentatives (10e et 12e). C’est ensuite Pickford qui s’est employé à préserver le point du nul, réalisant un premier arrêt déterminant face à Saka (29e).



Le début du festival de l’international anglais, lequel a longtemps écœuré les attaquants adverses. Juste avant la pause, il repoussait du torse le tir du gauche de Martinelli (42e).



La mi-temps ne cassait pas sa dynamique. Il dégoûtait à nouveau Saka en sortant deux grands arrêts, d’abord sur une frappe du gaucher (46e), puis sur la tête de Merino à la réception du corner de la star anglaise (47e). Arteta tentait d’apporter la solution depuis le banc de touche mais paradoxalement, les changements enrayaient l’élan des Canoniers.



Malgré une dernière situation litigieuse dans la surface (90e+2), jamais Arsenal n’a eu la balle de match et doit se contenter du point du nul. Les Gunners restent 3es à 6 points du leader. Dans le même temps, Newcastle a écrasé Leicester 4-0 et Ipswich a réalisé une belle opération en allant gagner à Wolverhampton 2-1.



Les résultats des matchs :





Liverpool 2 - 2 Fulham : Gakpo (47e) ; Pereira (11e)



Arsenal 0 - 0 Everton



Newcastle 4 - 0 Leicester : Murphy (30e, 60e), Guimaraes (47e), Isak (50e)



Wolverhmapton 1 - 2 Ipswich : Cunha (72e) ; Doherty (csc 15e), Taylor (90e+4)







Avec Footmercato