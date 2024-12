Premier League : Manchester United a remporté le derby face à Manchester City (2-1)

Dans un derby entre deux équipes malades, Manchester United a remporté le derby sur la pelouse de Manchester City (2-1). Les Red Devils, longtemps menés, ont renversé la rencontre dans les dernières minutes, avec deux buts en deux minutes.





La Premier League nous offrait ce dimanche, le très attendu derby de Manchester entre City (5e) et United (13e). Éjectés du top 4 après la victoire de Nottingham Forest samedi, les Cityzens avaient l’occasion de repasser devant les Reds et même de recoller aux basques d’Arsenal (3e), en cas de succès.



En face, les Red Devils souhaitaient renouer avec la victoire en championnat, après deux défaites consécutives. Pour ce choc à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola avait choisi de titulariser, pour la première fois de la saison, Kevin De Bruyne et Phil Foden ensemble. Rúben Amorim avait, lui, décidé de se passer de Marcus Rashford et d’Alejandro Garnacho.