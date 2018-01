Premier League - West Ham : Quatre clubs de L1 sur Diafra Sakho ?

Ce n’était que partie remise. L’été dernier, alors qu’il semblait être tombé d’accord avec le Stade Rennais, Diafra Sakho (28 ans) voyait West Ham bloquer son départ. Les Hammers comptaient sur lui pour la saison. Seulement, le départ de Slaven Bilic, remplacé par David Moyes, a rebattu les cartes. Mais ce n’est pas tout. Le Sénégalais considère qu’il n’est pas rémunéré à sa juste valeur, percevant beaucoup moins que les autres attaquants avec qui il partage le vestiaire.



Et selon Sky Sports, le buteur, déçu du comportement de sa direction, a donc réitéré son désir de quitter le club londonien d’ici la fin du mois de janvier. Il y a quelques jours, on le pensait parti pour rejoindre les Eagles de Crystal Palace pour un chèque de près de 13 M€. Mais l’affaire est finalement tombé à l’eau. Mais que l’international sénégalais (6 sélections, 3 buts) se rassure, il possède bien d’autres options. Sky Sports précise en effet que Swansea, West Bromwich Albion et Brighton seraient eux aussi intéressés.



Quatre candidats pour Sakho en L1 !

Et s’il y a foule de courtisans en Premier League, la Ligue 1 s’est elle aussi invitée sur ce dossier. Toujours selon le média britannique, quatre clubs français se seraient positionnés pour récupérer l’ancien Messin (2008-2014). Le Stade Rennais, qui se cherche un renfort offensif, est évidemment le premier d’entre eux. Pour rappel, au cœur de l’été, les pensionnaires du Roazhon Park avaient été tous proches de boucler sa venue avant que l’opération ne capote finalement.



Mais les Rouge-et-Noir ne sont pas les seuls sur le coup en L1. Sky Sports assure ainsi que les Girondins de Bordeaux, eux aussi à la recherche de solutions offensives, mais aussi l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille apprécient son profil et seraient venus aux renseignements. Qualifié pour le Mondial avec le Sénégal, Diafra Sakho doit jouer pour conserver sa place dans la liste des 23 d’Aliou Cissé au mois de mai. Qu’il se rassure, il a l’embarras du choix. En Ligue 1 ou ailleurs.