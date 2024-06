Premier forum sur les droits de la femme et la justice reproductive au Sénégal : la question de l'avortement au cœur des débats

Le premier forum national sur les droits de la femme et la justice reproductive, a démarré à Dakar ce mardi. Le thème retenu est : « Conséquences des avortements clandestins au Sénégal : Prévention, prise en charge holistique et défis politico-juridiques ». Ainsi donc durant deux jours, les organisations féminines dont "Jigen Sénégal" vont se pencher sur ces sujets.



Selon Maimouna Bousso, Directrice exécutive de "Jigen Sénégal" " l’objectif premier, c’est d’écouter les perceptions des communautés particulièrement des forces de la nation que nous identifions déjà comme étant des personnes qui sont un peu réfractaires par rapport à cette possibilité que les femmes doivent avoir de recourir à l’avortement, sur, confidentiel et médicalisé lorsqu’elles sont victimes de viol ou d’inceste".



Pour ce premier forum, Mme Bousso, révèle qu’en termes de stratégie au niveau des organisations, « nous mettons le focus sur la contribution des communautés. « Comment est-ce que les communautés peuvent porter elles même cette préoccupation importante en matière des droits des femmes ? », s’est-elle interrogée.