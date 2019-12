PremierLeague - Tottenham l’emporte sur le fil, Everton freine Manchester United

Vainqueur sur le fil, Tottenham réalise la bonne opération de la 17e journée. Grâce à un but de Vertonghen dans le temps additionnel, sur la pelouse de Wolverhampton, les Spurs reviennent à seulement trois points de Chelsea, quatrième, battu par Bournemouth samedi (0-1). Manchester United avait également l'occasion de se rapprocher des places qualificatives pour la C1, mais les Reds Devils ont concédé le nul contre Everton à Old Trafford (1-1).



Avec cette cinquième victoire lors de leurs six derniers matches de Championnat, les joueurs de José Mourinho réalisent une remontée tonitruante au classement. Malgré l'égalisation d'Adama Traoré (67e) suite à l'ouverture du score de Lucas (8e), les Spurs sont parvenus à faire la différence dans les derniers instants, grâce au défenseur belge Jan Vertonghen (90+1e). Les Spurs prennent seuls la cinquième place (26 points), avec derrière eux un peloton très resserré, composé de Man United et Sheffield (25 points) puis de leur victime du jour, Wolverhampton (24 points).



Les Red Devils, pour leur part, ne sont pas passés loin d'une grosse déconvenue face à Everton. Menés au score après à un but contre son camp de Victor Lindelöf (36e), les coéquipiers d'Anthony Martial, titulaire, ont longtemps fait preuve d'une domination stérile, Marcus Rasford enchaînant les tentatives infructueuses (1e, 10e, 50e). C'est finalement Mason Greenwood, d'une belle frappe du pied gauche, qui a ramené les deux équipes à égalité (77e). Un moindre mal pour United, mais tout de même une franche déception après la performance étincelante contre le rival, Manchester City, le week-end dernier (2-1).



L’Equipe