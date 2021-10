Premières auditions au procès de la sextape de Mathieu Valbuena

Mathieu Valbuena s'est présenté en premier à la barre du tribunal de Versailles, dans le procès dit de la sextape, qui s'est ouvert mercredi. Il a évoqué ses échanges avec Djibril Cissé, de sa peur de ne plus être appelé en Bleu, et de l'échange avec Younes Houass, considéré comme le « maître chanteur » : « Il n'a jamais été question d'une somme d'argent, mais il y avait une menace avec des gens qui me disent qu'ils ont quelque chose sur moi. »



Houass, justement, est ensuite appelé à la barre pour donner sa version de la genèse de l'affaire : « En mai 2015, Zouaoui (que la justice tient comme le cerveau) m'appelle pour me dire qu'il a une vidéo à caractère sexuel d'un joueur de l'équipe de France. Il me dit que c'est Olivier Giroud. Mais quelques semaines plus tard, il me rappelle pour me dire que c'est Valbuena. »



Le président du tribunal déclare qu'il a hâte d'entendre Mustapha Zouaoui, qui, lui, conteste depuis le début s'être livré à une tentative de chantage : « Je n'ai pas compris grand-chose à sa version, j'ai hâte de l'entendre. »