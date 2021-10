Premières législatives au Qatar: aucune femme élue dans un scrutin très restreint

C’est une première au Qatar. Ce samedi soir, 30 membres du Conseil de la Shura ont été élus. Aucune femme ne figure en revanche dans cette liste, selon les résultats préliminaires. Les 15 autres sièges à pourvoir dans cet organe législatif seront quant à eux attribués par l’émir du Qatar en personne.



Pour le Premier ministre, le cheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, ces élections constituent « une nouvelle réalisation historique ». Grâce à ce vote, les Qatariens participent en effet davantage à la vie politique de leur pays.



Part importante de la population locale exclue du vote

Ce scrutin a toutefois été marqué par une polémique, puisque le droit de vote a été réservé aux citoyens dont la famille était présente dans le pays depuis 1930. Ce qui a exclu de fait une importante partie de la population locale comme certains naturalisés ou encore certains membres de la tribu bédouine al-Murrah, l’une des plus importantes du pays.



Au-delà de l’épineuse question de la citoyenneté et des sensibilités tribales, les nouveaux membres de ce Parlement devraient à présent s’attaquer à des sujets plus consensuels au sein de la société qatarienne, dont l’éducation et la sécurité alimentaire.