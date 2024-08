Préparatif des législatives : le Collectif « Sauvons le PDS » appelle au dépassement et à la réconciliation

En prélude des élections législatives, le collectif « Sauvons le Pds », appelle les membres du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) au dépassement et à la réconciliation pour sauver le parti.



« Si le Pds veut retrouver sa place dans l’espace politique, nous pensons aisément qu’il faut une refonte du parti. Pour se faire, il faut d’abord une réconciliation de tous les fils du parti et ensuite mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut dans les structures. Nous avons l’obligation de protéger ce parti et le legs de Abdoulaye Wade. Nous ne devrons pas être des suivistes des autres partis. Le Pds doit être debout et vivre. Il doit même avoir sa liste pour les législatives », affirme Ndiaga Diaw, le coordonnateur du Collectif « Sauvons le Pds ».



Dans la même lancée, le maire libéral de Biscuiterie, Mohamed Djibril Wade estime que : « Le Pds doit être ressuscité, avec un dialogue sans complaisance de ses problèmes. Il faut qu’on apprenne à se refaire et à changer de stratégie, si l’on veut consolider l’héritage de notre mentor. Et pour se faire, il faut qu’on dise la vérité dans le respect et la politesse ».



Dans la foulée, Ndiaga Diaw affirme que : « Ceux qui dirigent actuellement le parti travaillent matin, midi et soir pour écarter les dignes fils du parti. Et c’est un chargé des structures du parti du nom de Saliou Dieng qui a installé la catastrophe contrairement à son prédécesseur Lamine Thiam qui l’a toujours dirigé sans problème ». En conséquence, il demande à Karim Wade de prendre ses responsabilités pour éviter que le parti ne sombre.



« On doit pouvoir faire revivre le parti. Car ce qui s’est passé lors des dernières élections législatives doit nous inciter à une lecture. Car, c’est pour la première fois qu’on participe à une élection législative où le Pds n’a pas son propre groupe parlementaire », a déclaré, le président du Collectif Ndiogou Malick Dieng, note walf.