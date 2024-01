Préparatifs de la campagne électorale : les partisans de Sonko annoncent une levée de fonds ce 14 janvier.

Les partisans d’Ousmane Sonko ont annoncé une levée de fonds pour permettre à leurs candidats de battre une campagne électorale adéquate. L’annonce est d’Habib Sy. Hier lors de leur face- à –face avec la presse, Mamadou Lamine Dianté, Habib Sy et Tété Diédhiou ont demandé à tous les sympathisantes et sympathisants de mettre la main à la poche.

L’annonce de cette levée de fonds a été bien accueillie par les soutiens du maire de Ziguinchor. Bassirou Diomaye Faye dont on dit être le plan B de Sonko a finalement franchi l’étape des parrainages.