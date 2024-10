Préparatifs des JOJ Dakar 2026 : Ousmane Sonko prend 40 mesures pour la réussite de l'organisation

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi, un Conseil interministériel dédié aux préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le Comité d’organisation des JOJ a présenté un bilan des avancées, qui a conduit à la prise de plus de 40 mesures pour assurer une organisation efficace. La Radiotélévision Sénégalaise (RTS) a été désignée comme le diffuseur principal de l’événement.



Le Conseil a pris note des progrès réalisés, notamment la finalisation des documents de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que la sélection des sites pour les compétitions et les entraînements.



Le recensement des infrastructures hôtelières, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a également été effectué. Par ailleurs, des travaux de rénovation, comme ceux du stade Iba Mar DIOP et de la piscine olympique, ont démarré, et la construction d’un centre équestre à Diamniadio est en cours, rapporte RTS.sn.



Le Conseil a pris d’importantes décisions pour l’avancement des préparatifs. Parmi celles-ci, l’accélération des travaux d’infrastructures universitaires, la réhabilitation des infrastructures sportives, ainsi que l’amélioration des axes routiers et parkings aux abords des sites de compétitions.



Le ministre des Forces armées et celui des Finances et du Budget veilleront à la finalisation du complexe équestre de Diamniadio. Par ailleurs, des mesures seront prises pour la réhabilitation des infrastructures scolaires et universitaires. Les autorités en charge des Transports mettront en place un plan spécial pour assurer la mobilité et la sécurité des spectateurs.



Des dispositions seront prises pour garantir un hébergement de qualité pour les participants et les spectateurs, en conformité avec les engagements pris dans la Lettre de Garantie d’Hébergement. Les ministres de l’Intérieur et de la Sécurité publique mettront en place un programme conjoint de sécurité pour assurer le bon déroulement des JOJ.



54 milliards FCFA non encore mobilisés



Selon le Conseil, l’État du Sénégal a mobilisé 36 milliards FCFA, avec des contributions supplémentaires attendues de partenaires internationaux et des revenus commerciaux estimés à 3,6 milliards FCFA. Le Comité International Olympique (CIO) s’est engagé à hauteur de 54 milliards FCFA, bien que non encore mobilisés.



Le Premier ministre a insisté sur l’importance d’une empreinte culturelle forte lors des JOJ, en particulier la promotion des acteurs culturels sénégalais et africains. Un plan de gestion écologique sera mis en œuvre pour garantir des jeux durables, incluant un programme de reboisement et des mesures de compensation de l’empreinte carbone.



Un comité technique sera mis en place pour superviser la préparation des athlètes sénégalais. En parallèle, le ministère de l’Éducation nationale coordonnera des activités avec les écoles et universités pour promouvoir l’engagement autour des JOJ. Le mouvement navétane et les collectivités locales participeront également aux festivités culturelles et sportives.



Avec ces 40 mesures, le Premier ministre Ousmane Sonko affirme sa volonté de faire des JOJ Dakar 2026 un succès, tant sur le plan sportif que culturel, tout en assurant une gestion financière et écologique rigoureuse. Ces initiatives marquent une étape décisive vers la concrétisation de cet événement mondial, qui mettra le Sénégal sous les feux des projecteurs internationaux.