Préparatifs des législatives : ATEL compte organiser un meeting le vendredi 27 septembre à la place de la Nation

Après son lancement le jeudi 19 septembre 2024, le nouveau cadre dénommé Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL) qui regroupe plus de 100 partis et mouvements politiques passe à la vitesse supérieure.



Pape Djibril Fall, Abdou Mbow et Alassane Cissé ont déposé une demande vendredi dernier à la Préfecture de Dakar au nom de ladite alliance une déclaration pour un meeting le 27 septembre à la place de la Nation ex Obélisque.